МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер Бельгии назвал победой отказ от использования активов РФ для помощи Киеву

Ранее он сравнил идею о конфискации резервов РФ с тонущим «Титаником».
Дима Иванов 19-12-2025 09:10
© Фото: Peng Ziyang, XinHua, Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер положительно оценил решение лидеров ЕС отказаться от использования замороженных активов Центрального банка России для предоставления «репарационного кредита» Украине.

«Решение показало, что мнение малых и средних государств-членов ЕС также имеет значение.<..> Я думаю, что финансовая стабильность сегодня тоже победила», - заявил Барт де Вевер.

После принятия сегодняшнего решения Euroclear остается стабильным, заслуживающим доверия краеугольным камнем мировой финансовой системы, добавил премьер-министр Бельгии.

Де Вевер также сравнил идею конфискации суверенных резервов России с тонущим «Титаником».

Это заявление сделано по итогам саммита ЕС в Брюсселе, где вместо использования российских активов было принято решение о предоставлении Украине займа в €90 млрд за счет совместных заимствований. Согласно заявлениям европейских лидеров, в ЕС не отказались от идеи использовать активы РФ для помощи Киеву - там продолжат работу над другими способами использовать суверенные резервы России.

#в стране и мире #Бельгия #Барт де Вевер #активы РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 