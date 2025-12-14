Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер положительно оценил решение лидеров ЕС отказаться от использования замороженных активов Центрального банка России для предоставления «репарационного кредита» Украине.

«Решение показало, что мнение малых и средних государств-членов ЕС также имеет значение.<..> Я думаю, что финансовая стабильность сегодня тоже победила», - заявил Барт де Вевер.

После принятия сегодняшнего решения Euroclear остается стабильным, заслуживающим доверия краеугольным камнем мировой финансовой системы, добавил премьер-министр Бельгии.

Де Вевер также сравнил идею конфискации суверенных резервов России с тонущим «Титаником».

Это заявление сделано по итогам саммита ЕС в Брюсселе, где вместо использования российских активов было принято решение о предоставлении Украине займа в €90 млрд за счет совместных заимствований. Согласно заявлениям европейских лидеров, в ЕС не отказались от идеи использовать активы РФ для помощи Киеву - там продолжат работу над другими способами использовать суверенные резервы России.