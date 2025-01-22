Овечкин прокомментировал высказывание Трампа о нем

Капитал хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и форвард российской сборной Александр Овечкин назвал приятными слова президента Дональда Трампа.

«Конечно, приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», - приводит слова Овечкина Telegram-канал его команды.

Напомним, незадолго до инаугурации Дональд Трамп назвал Александра Овечкина великим игроком. Это произошло во время митинга нового главы Белого дома в спортивном центре Capital One Arena - домашней площадки команды Овечкина.

Александр Овечкин находится в 20 шайбах от исторического рекорда - звания самого результативного игрока лиги в ее истории. Сейчас его сохраняет за собой легендарный канадец Уэйн Гретцки.