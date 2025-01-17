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Овечкин еще на один гол приблизился к рекорду Гретцки

Благодаря голу Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» победила в матче против «Оттавы Сенаторз» со счетом 1:0.
Анастасия Бобылева 2025-01-17 06:09:40
© Фото: Randy Litzinger Icon Sportswire Globallookpress

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче первенства против «Оттавы Сенаторз», сократив до 20 голов отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

Эта шайба стала 874-й в карьере Овечкина, в то время как Гретцки забил 894.

Для матча гол российского спортсмена стал решающим: «Вашингтон» победил со счетом 1:0. Это 134-й раз, когда забитая Овечкиным шайба обеспечивает победу его команде.

Наш хоккеист занимает второе место в истории по числу победных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Первое место принадлежит чешскому спортсмену Яромиру Ягру, у которого насчитывается 135 победных голов.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #Уэйн Гретцки #Алексадр Овечкин
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