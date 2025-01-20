Трамп назвал Овечкина великим игроком

Избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отличным игроком.

Это произошло во время митинга для политических сторонников, который Трамп провел в спортивном центре Capital One Arena - домашней площадки команды, цвета которой защищает Овечкин.

«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин великий игрок, правда?», - спросил Трамп под аплодисменты собравшихся.

Американский лидер недалек от истины. Овечкин действительно находится в прекрасной форме и регулярно подтверждает это на льду.

Ранее он забросил очередную шайбу и сократил свое отставание от «вечного» рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки до 20 шайб. Именно столько осталось забросить россиянину, чтобы переписать историю НХЛ и стать самым результативным ее игроком. Сейчас в активе Александра 874 шайбы.