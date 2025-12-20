Кредит для Украины обойдется Германии в 700 млн евро ежегодно

Финансирование кредита для нужд Украины в долгосрочной перспективе обойдется Германии в 700 миллионов евро ежегодно. В то же время суммарный долг для всех участвующих в финансировании Киева стран составит примерно в три миллиарда евро в год, сообщает немецкое агентство DPA.

Уточняется, что вклад каждой отдельной страны рассчитывается на основе ее экономической мощи. При этом напомним, что Венгрия, Словакия и Чехия договорились об освобождении от финансирования многомиллиардного пакета помощи киевскому режиму.

В ночь на 19 декабря на саммите Европейского совета в Брюсселе страны-участницы Евросоюза договорились выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро под ноль процентов, при этом российские активы европейские страны не тронут.