ВС США и Иордании атаковали 70 целей ИГИЛ* в центре Сирии

Истребительная авиация и истребители, ударные вертолеты и артиллерия атаковали свыше 70 позиций в центре Сирии, их целями были объекты запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Удары наносили американские военные совместно с иорданскими коллегами. О нанесении ударов сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

«Силы CENTCOM нанесли удары по более чем 70 целям в различных местах по всей центральной Сирии с помощью истребителей, ударных вертолетов и артиллерии. Вооруженные силы Иордании также использовали истребительную авиацию. В ходе операции было применено более 100 высокоточных боеприпасов, нацеленных на известные объекты инфраструктуры ИГИЛ* и склады оружия», - говорится в заявлении американских ВС.

Также в заявлении CENTCOM говорится о начале операции «Соколиный глаз» 19 декабря, о которой распорядился глава Пентагона Пит Хегсет. Напомним, решение о начале операции против ИГИЛ* в Сирии было принято после нападения на силы США и союзников в субботу, 13 декабря.

Тогда в Пальмире жертвами обстрела стали два солдата ВС США и переводчик. Еще трое человек получили ранения различной степени тяжести. В Пентагоне отмечали, что убитые и раненые участвовали в американской спецоперации против террористов - в совместном американо-сирийском патруле.

После этого президент Дональд Трамп пообещал «очень серьезные ответные меры» в отношении боевиков. На следующие сутки США запустили осветительные бомбы в небе над Пальмирой. Также над этим населенным пунктом американцы подняли два истребителя F-16.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.