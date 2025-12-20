Хегсет объявил о начале антитеррористической операции США в Сирии

США начали в Пальмире не войну, а антитеррористическую операцию. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Это не начало войны - это объявление мести», - подчеркнул Хегсет в соцсети Х.

Ранее американская пресса сообщила о том, что Вашингтон поднял истребители F-16 после атаки на военных в Сирии и применил осветительные бомбы в Пальмире.

Эти действия стали ответом на атаку американского патруля. Два военнослужащих США, один - Сирии и гражданский переводчик попали в засаду и были расстреляны.

ВС США начали операцию в ночь на 14 декабря по московскому времени. Виновными глава Белого дома Дональд Трамп назвал участников ИГИЛ*.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.