Хегсет объявил о начале антитеррористической операции США в Сирии

Американские войска нанесли удары по местам скопления боевиков и их складам.
Константин Денисов 20-12-2025 02:33
© Фото: war.gov

США начали в Пальмире не войну, а антитеррористическую операцию. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Это не начало войны - это объявление мести», - подчеркнул Хегсет в соцсети Х.

Ранее американская пресса сообщила о том, что Вашингтон поднял истребители F-16 после атаки на военных в Сирии и применил осветительные бомбы в Пальмире.

Эти действия стали ответом на атаку американского патруля. Два военнослужащих США, один - Сирии и гражданский переводчик попали в засаду и были расстреляны.

ВС США начали операцию в ночь на 14 декабря по московскому времени. Виновными глава Белого дома Дональд Трамп назвал участников ИГИЛ*.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #Пальмира #сша #Дональд Трамп #ИГИЛ #антитеррористическая операция
