WSJ: Вашингтон поднял истребители F-16 после атаки на военных в Сирии

До этого армия США применила осветительные бомбы в Пальмире, где боевики ИГ* напали на военный патруль.
Ян Брацкий 14-12-2025 06:14
© Фото: defense.gov

США подняли звено из двух истребителей F-16 после нападения боевиков ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) на американо-сирийский патруль в Пальмире. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«США отправили два истребителя F-16 в небо над Пальмирой», - сказано в публикации.

Ранее сообщалось о вооруженном инциденте в Пальмире, жертвами которого стали четыре человека: двое американских военных, один сирийский и гражданский переводчик. Патруль попал в засаду и был обстрелян.

На инцидент отреагировал глава Белого дома Дональд Трамп, который предупредил боевиков об «очень серьезных ответных мерах». Сразу после этого армия США применила в Пальмире осветительные бомбы и приступила к операции по уничтожению боевиков.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #сирия #боевики #Пальмира #сша #Пентагон #F-16
