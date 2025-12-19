МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: отказ ЕС от кражи активов РФ ударил по Мерцу и фон дер Ляйен

Это стало провалом их усилий по продвижению плана с конфискацией.
Дима Иванов 19-12-2025 09:47
© Фото: Andreas Gora, Keystone Press Agency, Global Look Press

Отказ от конфискации суверенных активов России в пользу Киева стало серьезной неудачей для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые в течение недель продвигали план по использованию замороженных средств в объеме €210 млрд.

«Европейские правительства не смогли достичь соглашения по отправке замороженных государственных активов России Украине после 16-часового саммита в Брюсселе. Это серьезный провал для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен», - пишет издание Politico.

Вместо этого лидеры согласились на резервный план - совместные заимствования на €90 млрд для предоставления займа Украине на два года, гарантированного общим бюджетом ЕС. Этот вариант продвигал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

«Конечно, некоторым людям это не понравилось», - заявил Барт де Вевер, добавив, что «рациональность восторжествовала».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также поддержала решение кредитовать Украину за счет ЕС.

«Это оказалось наиболее реалистичным и наиболее практичным решением», - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Три европейские страны - Венгрия, Словакия и Чехия - не участвовали в соглашении. В уступку Германии лидеры оставили дверь открытой для будущего использования российских активов для погашения займа.

#в стране и мире #Урсула фон дер Ляйен #Фридрих Мерц #помощь Украине #активы РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 