Politico: отказ ЕС от кражи активов РФ ударил по Мерцу и фон дер Ляйен

Отказ от конфискации суверенных активов России в пользу Киева стало серьезной неудачей для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые в течение недель продвигали план по использованию замороженных средств в объеме €210 млрд.

«Европейские правительства не смогли достичь соглашения по отправке замороженных государственных активов России Украине после 16-часового саммита в Брюсселе. Это серьезный провал для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен», - пишет издание Politico.

Вместо этого лидеры согласились на резервный план - совместные заимствования на €90 млрд для предоставления займа Украине на два года, гарантированного общим бюджетом ЕС. Этот вариант продвигал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

«Конечно, некоторым людям это не понравилось», - заявил Барт де Вевер, добавив, что «рациональность восторжествовала».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также поддержала решение кредитовать Украину за счет ЕС.

«Это оказалось наиболее реалистичным и наиболее практичным решением», - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Три европейские страны - Венгрия, Словакия и Чехия - не участвовали в соглашении. В уступку Германии лидеры оставили дверь открытой для будущего использования российских активов для погашения займа.