Глава ЕК назвала условия разморозки активов России в ЕС

Замороженные активы России в Европе могут быть разблокированы, если за это проголосует квалифицированное большинство членов ЕС, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС оставляет за собой право использовать российские средства для финансирования займа Киеву. А глава Евросовета Антонию Кошта заявил, что ЕК продолжит работу над займом, обеспеченным активами России.

Лидеры ЕС на саммите не смогли согласовать использование резервов ЦБ РФ для обеспечения так называемого «репарационного кредита» Киеву. Вместо этого Европа выделит Украине €90 млрд под ноль процентов за счет собственных заимствований, объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.