МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава ЕК назвала условия разморозки активов России в ЕС

Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании резервов РФ для помощи Украине.
Дима Иванов 19-12-2025 06:10
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Замороженные активы России в Европе могут быть разблокированы, если за это проголосует квалифицированное большинство членов ЕС, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС оставляет за собой право использовать российские средства для финансирования займа Киеву. А глава Евросовета Антонию Кошта заявил, что ЕК продолжит работу над займом, обеспеченным активами России.

Лидеры ЕС на саммите не смогли согласовать использование резервов ЦБ РФ для обеспечения так называемого «репарационного кредита» Киеву. Вместо этого Европа выделит Украине €90 млрд под ноль процентов за счет собственных заимствований, объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

#в стране и мире #Европа #ЕС #Урсула фон дер Ляйен #помощь Украине #активы РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 