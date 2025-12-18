Глава ЕК: никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решится вопрос помощи Киеву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза не покинут саммит в Брюсселе, пока не будет принято решение о финансировании Украины на ближайшие два года.

«Украине на следующие два года необходимо €137 млрд финансирования. Я полностью разделяю позицию главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдем, пока его не примем», - заявила фон дер Ляйен по прибытии на саммит.

Она отметила, что ЕС предложил два варианта - заимствования через бюджет союза или «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов. Дискуссии ожидаются интенсивными, но решение должно быть найдено обязательно.

Саммит лидеров ЕС проходит 18-19 декабря в Брюсселе, где одной из ключевых тем является долгосрочная финансовая поддержка Киева.

Перед саммитом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что если Евросоюз выберет путь использования замороженных российских активов для помощи Украине, то недальновидно сосредотачиваться только на депозитарии Euroclear в Бельгии.

Ранее Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. По мнению экономиста Никиты Масленникова, этот иск - «четкий и недвусмысленный сигнал» о последствиях властям европейских стран. До этого Бельгия, Болгария, Италия и Мальта одобрили долгосрочную заморозку российских активов. Дальнейшую судьбу так называемого «репарационного кредита» для Украины европейцы будут решать на этой неделе.