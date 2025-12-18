Американский президент Дональд Трамп подпишет закон о бюджете на военные расходы (National Defense Authorization Act, NDAA), в соответствии с которым киевский режим получит 400 миллионов долларов в наступающем году. Подписание документа, согласно расписанию президента США, произойдет в Овальном кабинете сегодня, 18 декабря, в 18.00 по времени Вашингтона (02.00 по московскому времени). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Исходя из текста NDAA, в 2026 году на оборону выделяется 901 миллиард долларов. Из них для Украины - 400 миллионов. Также США направят 175 миллионов долларов на поддержку обороны трех прибалтийских республик - Латвии, Литвы и Эстонии.

Тем не менее в начале декабря Трамп делал заявление о том, что США больше не вовлечены финансово в украинский конфликт. По его словам, американское государство уже не вкладывает собственные деньги в поддержку режима в Киеве, но все еще имеет интерес в прекращении кризиса.