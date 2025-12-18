МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп подпишет оборонный бюджет на 2026 год с $400 млн для Киева

В оборонный бюджет на 2026 год заложили 901 миллиард долларов, из этой суммы 175 миллионов долларов направят на поддержку Латвии, Литвы и Эстонии.
Дарина Криц 18-12-2025 11:23
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп подпишет закон о бюджете на военные расходы (National Defense Authorization Act, NDAA), в соответствии с которым киевский режим получит 400 миллионов долларов в наступающем году. Подписание документа, согласно расписанию президента США, произойдет в Овальном кабинете сегодня, 18 декабря, в 18.00 по времени Вашингтона (02.00 по московскому времени). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Исходя из текста NDAA, в 2026 году на оборону выделяется 901 миллиард долларов. Из них для Украины - 400 миллионов. Также США направят 175 миллионов долларов на поддержку обороны трех прибалтийских республик - Латвии, Литвы и Эстонии.

Тем не менее в начале декабря Трамп делал заявление о том, что США больше не вовлечены финансово в украинский конфликт. По его словам, американское государство уже не вкладывает собственные деньги в поддержку режима в Киеве, но все еще имеет интерес в прекращении кризиса.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Белый дом #помощь Украине #бюджет на оборону
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 