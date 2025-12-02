Трамп: США больше не вовлечены в украинский конфликт финансово

Соединенные Штаты Америки больше финансово не участвуют в конфликте на Украине. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, отметив, тем не менее, что США все еще прикладывают усилия для урегулирования кризиса.

По словам политика, Вашингтон больше не вкладывает собственные деньги в поддержку киевского режима, однако все так же заинтересован в прекращении конфликта.

Недавно Трамп также высказывал мнение, что в настоящее время есть шансы для заключения сделки по Украине, похвалив своих подчиненных, занимающихся данным вопросом.