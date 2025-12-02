МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: США больше не вовлечены в украинский конфликт финансово

Тем не менее, Вашингтон все так же заинтересован в урегулировании кризиса.
Тимур Юсупов 02-12-2025 20:54
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты Америки больше финансово не участвуют в конфликте на Украине. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, отметив, тем не менее, что США все еще прикладывают усилия для урегулирования кризиса.

По словам политика, Вашингтон больше не вкладывает собственные деньги в поддержку киевского режима, однако все так же заинтересован в прекращении конфликта.

Недавно Трамп также высказывал мнение, что в настоящее время есть шансы для заключения сделки по Украине, похвалив своих подчиненных, занимающихся данным вопросом.

#Украина #сша #Трамп #Вашингтон #финансовая помощь украине
