МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп признал потерю Украиной территории

Президент США считает, что некоторые регионы Киеву уже не вернуть.
Константин Денисов 16-12-2025 01:02
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами признал, что Украина безвозвратно потеряла часть территории в конфликте с Россией.

«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал американский лидер.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин действительно хочет окончания конфликта, а глава киевского режима Владимир Зеленский является единственным участников переговоров, которого не устраивает проект мирного плана, разработанного США.

До этого американский лидер также заявлял, что каждый последующий проект мирной сделки будет для Киева все хуже.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о понимании США позиции России по украинскому вопросу.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Владимир Зеленский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 