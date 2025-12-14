Глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами признал, что Украина безвозвратно потеряла часть территории в конфликте с Россией.

«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал американский лидер.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин действительно хочет окончания конфликта, а глава киевского режима Владимир Зеленский является единственным участников переговоров, которого не устраивает проект мирного плана, разработанного США.

До этого американский лидер также заявлял, что каждый последующий проект мирной сделки будет для Киева все хуже.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о понимании США позиции России по украинскому вопросу.