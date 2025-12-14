Путин: западные «коллеги» активно помогают возврату российских ученых на родину

Западные «коллеги» активно помогают возврату российских ученых на родину, заявил президент Владимир Путин. Многие из ранее работавших за границей приезжают в нашу страну, и он лично общался с такими специалистами.

«Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на родину, в Россию. Кстати говоря, наши так называемые коллеги нам в этом активно помогают», - сказал Владимир Путин.

Причиной, по которой профессионалы в различных сферах приезжают в Российскую Федерацию, президент назвал создание возможностей для науки, лабораторных баз, но ключевым все же является переживание за будущее детей. Отправлять их в местные школы становится невозможным, процитировал Путин своих собеседников.

В октябре этого года МВД РФ сообщало, что более 12 тысяч россиян за рубежом подали заявки на возвращение на родину. Они участвуют в госпрограмме по содействию добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников.