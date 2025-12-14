МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: западные «коллеги» активно помогают возврату российских ученых на родину

Создание возможностей, в том числе и технического характера, а также беспокойство о будущем своих детей становится мотивацией для возвращения ученых в Россию.
Марина Крижановская 19-12-2025 12:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Западные «коллеги» активно помогают возврату российских ученых на родину, заявил президент Владимир Путин. Многие из ранее работавших за границей приезжают в нашу страну, и он лично общался с такими специалистами.

«Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на родину, в Россию. Кстати говоря, наши так называемые коллеги нам в этом активно помогают», - сказал Владимир Путин.

Причиной, по которой профессионалы в различных сферах приезжают в Российскую Федерацию, президент назвал создание возможностей для науки, лабораторных баз, но ключевым все же является переживание за будущее детей. Отправлять их в местные школы становится невозможным, процитировал Путин своих собеседников.

В октябре этого года МВД РФ сообщало, что более 12 тысяч россиян за рубежом подали заявки на возвращение на родину. Они участвуют в госпрограмме по содействию добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников.

#Запад #Владимир Путин #возвращение в Россию #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 