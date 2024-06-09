Bild: немецкий депутат Петерсен назвала причину переезда в РФ с детьми

Депутат из Гамбурга Ольга Петерсен назвала причину своего переезда в Россию с детьми. Об этом сообщила газета Bild.

По ее словам, прежде всего она сделала это ради их безопасности и чтобы удостовериться в том, что они останутся под ее опекой.

«Но я останусь членом парламента Гамбурга и буду выполнять свои обязательства в меру своих знаний и убеждений», - приводит ее слова таблоид.

Уточняется, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии», членом которой являлась Петерсен, в якобы пропутинской пропаганде.

В свою очередь фракция исключила политика из своих рядов, аргументируя это нанесением ею вреда для партии. Сама депутат заявляла, что будет защищать себя от процесса исключения из партии в правовом поле.