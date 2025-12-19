МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Корреспондент «Звезды» показал, чем кормят журналистов перед прямой линией Путина

До начала ежегодного мероприятия российские и иностранные журналисты могут угоститься пирожками, бутербродами и различными напитками.
Дарина Криц 19-12-2025 10:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Журналистов и сотрудников средств массовой информации в Гостином Дворе угощают разнообразными закусками и завтраками. В ожидании прямой линии и большой пресс-конференции президента Владимира Путина они пробуют сырники, блины, различные бутерброды, пирожки и капкейки.

С раннего утра репортеры начали собираться у Гостиного Двора в центре Москвы. Корреспондент «Звезды» показал, как ко входу в выставочный центр приезжают сотрудники изданий. На входе действуют особые меры безопасности. Прежде чем пройти внутрь, людей очень тщательно досматривают. Последние приготовления проводят и в самом зале Гостиного Двора. Специалисты настраивают аппаратуру и свет, идет проверка микрофонов и наушников.

Напомним, сегодня, 19 декабря, российский лидер ответит на самые разнообразные и важные вопросы населения. Мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени. Темы для прямой линии начали собирать двумя неделями ранее. В этом помогали технологии искусственного интеллекта.

#прямая линия #наш эксклюзив #угощение #гостиный двор #Итоги года с Владимиром Путиным
