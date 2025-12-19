Корреспондент «Звезды» показал, чем кормят журналистов перед прямой линией Путина

Журналистов и сотрудников средств массовой информации в Гостином Дворе угощают разнообразными закусками и завтраками. В ожидании прямой линии и большой пресс-конференции президента Владимира Путина они пробуют сырники, блины, различные бутерброды, пирожки и капкейки.

С раннего утра репортеры начали собираться у Гостиного Двора в центре Москвы. Корреспондент «Звезды» показал, как ко входу в выставочный центр приезжают сотрудники изданий. На входе действуют особые меры безопасности. Прежде чем пройти внутрь, людей очень тщательно досматривают. Последние приготовления проводят и в самом зале Гостиного Двора. Специалисты настраивают аппаратуру и свет, идет проверка микрофонов и наушников.

Напомним, сегодня, 19 декабря, российский лидер ответит на самые разнообразные и важные вопросы населения. Мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени. Темы для прямой линии начали собирать двумя неделями ранее. В этом помогали технологии искусственного интеллекта.