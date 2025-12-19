В зале, где пройдет прямая линия с Путиным, идут последние приготовления

Съемочная группа «Звезды» показала как выглядит зал в московском Гостином дворе, где продут «Итоги года с Владимиром Путиным». Журналистам телеканала повезло с рассадкой - они будут слушать президента в первом ряду.

«Ведутся последние приготовления. Операторы настраивают трансляционные камеры. На месте, где будет сидеть президент, тоже идет финальная подготовка», - рассказал корреспондент «Звезды» Олег Калинобродский.

Совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция начнутся в 12 часов по московскому времени. В мероприятии принимают участие сотни журналистов, в том числе из недружественных стран.