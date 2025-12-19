МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Очередь из журналистов выстроилась в Москве на прямую линию с Путиным

Мероприятие начнется уже через четыре часа.
Дима Иванов 19-12-2025 07:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотни журналистов стоят в очереди у входа в Гостиный двор в Москве, где через несколько часов начнется программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет прямую линию и большую пресс-конференцию с президентом России. Кадрами поделился корреспондент «Звезды».

На входе в выставочный центр действуют особые меры безопасности. Гостей тщательно досматривают, прежде чем пропустить.

Мероприятие начнется в 12 часов по московскому времени.

Западные журналисты также будут присутствовать на прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

#Москва #Владимир Путин #наш эксклюзив #гостиный двор #Итоги года с Владимиром Путиным #Прямая линия с Владимиром Путиным
