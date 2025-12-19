Очередь из журналистов выстроилась в Москве на прямую линию с Путиным

Сотни журналистов стоят в очереди у входа в Гостиный двор в Москве, где через несколько часов начнется программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет прямую линию и большую пресс-конференцию с президентом России. Кадрами поделился корреспондент «Звезды».

На входе в выставочный центр действуют особые меры безопасности. Гостей тщательно досматривают, прежде чем пропустить.

Мероприятие начнется в 12 часов по московскому времени.

Западные журналисты также будут присутствовать на прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.