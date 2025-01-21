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Автоэксперт назвал лучшее время года для обучения вождению

В любом случае будущему автомобилисту необходимо иметь запас времени, так как только обучение в автошколе занимает четыре месяца, а на сдачу теории и практики может уйти куда больше времени.
Ирина Егорова 2025-01-21 09:10:02
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Не стоит бояться начинать обучение в автошколе и сдавать экзамены на права в зимний период, так как начинающий автомобилист сразу привыкает к экстремальным условиям - льду, снегу, заносам и прочим зимним особенностям вождения. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Я лично учился зимой - ничего страшного в этом не видел. Наверное, сразу привыкаешь к экстремальным условиям. Тем более что летом обычно образуются отпуска и желание поехать путешествовать», - отметил он.

С другой стороны, добавил эксперт, идти получать права надо тогда, когда это необходимо будущему автомобилисту, и сезон при этом не особо важен. Однако нужно учитывать некоторые особенности и иметь запас времени.

«Сейчас сдавать на права - это не быстро, в течение четырех месяцев. Сдавать сложно, поэтому запас по времени нужен. Три месяца обучаются, но мало кто сдает с первого раза экзамены. Поэтому надо быть готовым к тому, что, например, 1 августа вы пойдете учиться, а 1 ноября будете сдавать экзамен», - подчеркнул Моржаретто.

С 1 апреля 2024 года сменился порядок сдачи экзамена в ГИБДД и выдачи удостоверений. Теоретическая часть осталась без изменений, а вот практика изменилась - теперь студенты выполняют элементы площадки сразу в условиях города. Условия пересдачи тоже изменились. Как и раньше, остается три попытки, но, если провалил все, пересдать можно не как раньше, через три месяца, а только через полгода.

Что касается теоретической части, то здесь некоторые эксперты ранее предлагали добавить тему «Культура вождения и этика водителей», а также устройство систем управления автомобилем, влияющих на безопасность движения.

#лето #Автомобиль #обучение #зима #ГИБДД #наш эксклюзив #экзамен #права #экстремальные условия
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