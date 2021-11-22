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Для обучения в автошколах РФ на категорию «B» разработали новую программу

Кира Карон
07:11 22.11.2021
Проект новой образовательной программы для автошкол будет направлен в Минпросвещения РФ 1 декабря.
Для обучения в автошколах РФ на категорию «B» разработали новую программу
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В российских автошколах на категорию «В» представители Союза автошкол РФ и члены экспертного центра «Движение без опасности» предлагают новую программу для обучения.

Отмечается, что после каждого модуля ученики должны будут сдавать экзамен. В основе лежит модульный принцип обучения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков проекта.

По данным газеты, в случае неудачи на экзамене ученики должны будут отдельно оплачивать добавочные часы, которые включают в себя пересдачу.

«Стоит понимать, что обучение в автошколах - за деньги, и преподаватели не будут бесплатно проводить занятия. Поэтому в случае неудачи на экзамене ученики должны будут отдельно оплачивать добавочные часы, включающие в себя и пересдачу», - рассказал методист рабочей группы по созданию новой программы, эксперт группы учебно-методического обеспечения департамента профессионального обучения ДОСААФ России Андрей Степанов.

По словам председателя правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александра Ачкасова, специалисты также предлагают ввести в обучение специальные тесты на «умение читать дорогу». В заключение Ачкасов сообщил, что программа обучения водителей в автошколах не обновлялась более 50 лет.

Ранее юрист Павел Уткин рассказал, как за мелкие нарушения ПДД можно лишиться прав. Сбитый или помятый парковочный столбик возле магазина может обернуться лишением водительских прав на полтора года.

На такой же срок – полтора года – рискуют потерять права водители, которые двигаются задним ходом под «кирпич» по дороге с односторонним движением. 

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