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В России изменился экзамен на водительские права

Анна Берестовая
01:25 01.04.2021
Во время процедуры экзамена будут ориентироваться на новый перечень ошибок.
В России изменился экзамен на водительские права
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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На территории России вступил в законную силу новый регламент проведения экзамена на водительское удостоверение. В соответствии с ним отдельной проверки навыков в условиях так называемой «площадки» больше проводиться не будет.

Помимо этого, теперь во время процедуры экзамена будут ориентироваться на другой перечень ошибок. За непристегнутый ремень или беседу по телефону во время вождения сдачу будут немедленно прекращать.

Кроме этого, теперь на экзамене смогут присутствовать наблюдатели, в частности в виде других кандидатов в водители. Также на сайте ГИБДД сообщалось, что нарушения, зафиксированные в процессе сдачи, будут оцениваться баллами в соответствии с регламентированной системой.

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