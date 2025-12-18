Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам РФ

Австрийский канцлер Кристиан Штокер призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии о последствиях, если изъятие российских активов все же последует. Он подчеркнул, что такие действия должны происходить только на основе международного права. Свое заявление канцлер Австрии сделал на полях саммита Европейского совета.

«Однако со стороны отдельных государств-членов, в частности Бельгии, существуют опасения, и к этим опасениям необходимо относиться серьезно. Что касается замороженных российских активов, то в отношении Бельгии не должно приниматься такого решения. Однако их использование следует рассматривать как последовательное и избегать двойных стандартов. Мы ожидаем очень напряженного заседания Европейского совета», - заявил Штокер, общаясь с журналистами, его слова приводит издание Evractiv.

Как сказал австрийский канцлер, собравшиеся на саммит Евросовета лидеры будут обсуждать, как именно можно поддержать Украину, а не то, будет эта поддержка или нет. Трансляция общения Штокера с журналистами велась на сайте Европейской комиссии.

Немногим ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что лидеры стран Евросоюза не покинут саммит в Брюсселе до тех пор, пока они не примут решение о финансировании Украины на ближайшие два года. Она пояснила, что этого можно достичь двумя вариантами - путем заимствований через бюджет союза или предоставив так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных активов России.