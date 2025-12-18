МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: РФ готовит контакты с США по итогам работы Вашингтона с Киевом и ЕС

Делегации России и США планируют обменяться информацией об итогах переговоров американцев в Берлине с европейцами и украинцами.
Марина Крижановская 18-12-2025 14:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские власти готовят встречу с американскими коллегами, чтобы узнать об итогах проведенной ими работы с европейцами и украинцами. В Кремле подтвердили распространившуюся информацию о планах провести российско-американские переговоры по Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с Украиной», - ответил он на вопрос во время брифинга.

Немногим ранее Песков сообщал, что Москва ждет от Вашингтона информации по итогу встречи в Берлине. По его словам, продолжается работа между переговорщиками США, Европы и Украины. После того как они завершат свою часть, Россия хотела бы получить «то видение», которое обсуждалось в германской столице.

Напомним, в середине декабря стартовали переговоры между американской и украинской делегациями. Сначала они прошли с участием европейских советников. В Берлине после приветствия канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговоры Зеленского и Уиткоффа, сообщало агентство DPA. В зале для заседаний кабинета министров остался его советник по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.

#Россия #сша #Дмитрий Песков #обмен мнениями #украинский конфликт
