Мерц ушел с переговоров Зеленского и Уиткоффа в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговоры Зеленского и Уиткоффа после приветствия, сообщает DPA. В зале для заседаний кабинета министров остался советник Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер. Он выполняет функции модератора.

Переговоры между представителями США и Украины пройдут сначала с участием европейских советников, уточнило агентство. В немецком правительстве сообщили, что консультации в Берлине касаются экономических вопросов и «обмена мнениями о статусе мирных переговоров по Украине».

Зеленский ранее заявил, что переговоры с делегацией из США будут сосредоточены на «фундаменте мира» и урегулировании конфликта на Украине. Американскую сторону представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и бизнесмен, зять Трампа Джаред Кушнер.

Сообщается, что консультации в Берлине могут продлиться до позднего вечера. Зеленский намерен обсудить свои последние предложения по мирному плану Трампа. Он заявил, что Киев пока не получил ответ из Вашингтона на предложенные поправки в условия соглашения.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил ранее, что в американском документе о мирном урегулировании на Украине могут появиться положения, которые не будут соответствовать ожиданиям Москвы. По его словам, США сейчас согласовывают текст с представителями европейских стран и Киева. Ушаков подчеркнул, что итоговый вариант документа должен быть представлен российской стороне.

Москве важно понимать итоги работы США и Украины после недавних российско-американских консультаций в Кремле. Об этом заявлял также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.