В Кремле заявили, что ждут от США информации по итогу встречи в Берлине

На фоне проходящих в Западной Европе консультаций по украинскому урегулированию при участии США, ЕС и Украины Россия не ведет параллельную переговорную работу с американцами, в частности, со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом. Однако Москва ожидает получить детали по окончании этих переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас работа ведется. Насколько мы понимаем, она сегодня продолжается. Она ведется между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Вот уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать от наших американских собеседников и получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, в столице Германии 14 декабря начались переговоры, на которых в очередной раз затрагивали мирный план Дональда Трампа. Уикофф назвал их сложными и изнурительными и сообщил о «значительном прогрессе».