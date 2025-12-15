МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле заявили, что ждут от США информации по итогу встречи в Берлине

Пресс-секретарь Путина отметил, что Кремль не получает от Уиткоффа деталей о проводящихся в Германии переговорах.
Марина Крижановская 15-12-2025 13:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На фоне проходящих в Западной Европе консультаций по украинскому урегулированию при участии США, ЕС и Украины Россия не ведет параллельную переговорную работу с американцами, в частности, со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом. Однако Москва ожидает получить детали по окончании этих переговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас работа ведется. Насколько мы понимаем, она сегодня продолжается. Она ведется между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Вот уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать от наших американских собеседников и получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, в столице Германии 14 декабря начались переговоры, на которых в очередной раз затрагивали мирный план Дональда Трампа. Уикофф назвал их сложными и изнурительными и сообщил о «значительном прогрессе».

