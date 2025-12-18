МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп раскрыл, чему будет посвящено его обращение к нации

Американский лидер анонсировал речь через несколько часов.
Константин Денисов 18-12-2025 01:23
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что его обращение к нации будет посвящено достижениям его администрации за время с момента вступления в должность.

«Ну, я думаю, что послание сегодня вечером будет заключаться в том, что мы унаследовали беспорядок. Но мы проделали отличную работу, продолжаем ее, и очень скоро наша страна станет сильнее, чем когда-либо прежде», - сообщил Трамп журналистам.

Ранее стало известно о том, что президент США произнесет речь 18 декабря в пять часов утра по московскому времени. До этого не сообщалось, о чем он будет говорить.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что, по его информации, Трамп может официально объявить войну Венесуэле. Сам глава Белого дома заявлял, что хочет вернуть обратно США «похищенную» Венесуэлой нефть.

