МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Карлсон: Трамп может объявить Венесуэле войну в вечернем обращении

Ранее Трамп ввел блокаду против подсанкционных нефтяных танкеров.
Глеб Владовский 17-12-2025 22:37
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post, Consolidated News Photos, Globallookpress

Журналист Такер Карлсон допустил, что президент США Дональд Трамп объявит Венесуэле войну в ближайшее время. Об этом он рассказал в подкасте Judging Freedom.

«Все, что я знаю - это то, что членов Конгресса проинформировали о том, что назревает война. И ее анонсируют во время обращения к нации», - рассказал журналист.

По его словам, информация об этом может прозвучать уже в среду вечером (утром четверга по Москве - Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о введении полной блокады в отношении подсанкционных нефтяных танкеров, курсирующих в направлении Венесуэлы и из нее. Он также заявил, что Венесуэлу ожидает «беспрецедентный шок» на фоне усиления американского военного присутствия в регионе, и потребовал от властей страны возвратить якобы похищенные у США нефть, землю и прочие ресурсы.

#война #Дональд Трамп #венесуэла #Такер Карлсон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 