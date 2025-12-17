Карлсон: Трамп может объявить Венесуэле войну в вечернем обращении

Журналист Такер Карлсон допустил, что президент США Дональд Трамп объявит Венесуэле войну в ближайшее время. Об этом он рассказал в подкасте Judging Freedom.

«Все, что я знаю - это то, что членов Конгресса проинформировали о том, что назревает война. И ее анонсируют во время обращения к нации», - рассказал журналист.

По его словам, информация об этом может прозвучать уже в среду вечером (утром четверга по Москве - Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о введении полной блокады в отношении подсанкционных нефтяных танкеров, курсирующих в направлении Венесуэлы и из нее. Он также заявил, что Венесуэлу ожидает «беспрецедентный шок» на фоне усиления американского военного присутствия в регионе, и потребовал от властей страны возвратить якобы похищенные у США нефть, землю и прочие ресурсы.