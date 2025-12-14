МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: переговоры ЕС по активам России идут вспять

Издание назвало такой ход событий сенсационным.
Константин Денисов 18-12-2025 00:48
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Переговоры лидеров ЕС по использованию замороженных активов РФ идут вспять. Об этом сказал постпред Бельгии в ЕС Петер Моорс.

«Мы идем вспять», - приводит Politico его слова во время беседы с постпредами других стран.

Издание назвало его заявление сенсационным и даже шокирующим. По словам Моорса, финальное решение будет приниматься премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Вопрос конфискации замороженных российских активов снят с повестки на ближайшем саммите Евросоюза. При этом он сослался на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сама глава ЕК сообщила, что активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение.

#в стране и мире #ЕС #Урсула фон дер Ляйен #Виктор Орбан #Еврокомиссия #замороженные активы РФ
