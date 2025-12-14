Politico: переговоры ЕС по активам России идут вспять

Переговоры лидеров ЕС по использованию замороженных активов РФ идут вспять. Об этом сказал постпред Бельгии в ЕС Петер Моорс.

«Мы идем вспять», - приводит Politico его слова во время беседы с постпредами других стран.

Издание назвало его заявление сенсационным и даже шокирующим. По словам Моорса, финальное решение будет приниматься премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Вопрос конфискации замороженных российских активов снят с повестки на ближайшем саммите Евросоюза. При этом он сослался на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сама глава ЕК сообщила, что активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение.