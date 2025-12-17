МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан: вопрос о конфискации активов России снят с повестки саммита ЕС

Венгерский премьер допустил, что Украине могут предложить совместный кредит.
Глеб Владовский 17-12-2025 19:50
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Вопрос конфискации замороженных российских активов снят с повестки  на ближайшем саммите Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Председатель ЕК заявила, что отступила, и вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня. Закулисные переговоры и даже борьба вчера вечером привели к результатам», - заявил политик в опубликованном в соцсетях видеообращении.

Орбан допустил, что Киеву могут предложить совместный кредит, гарантией которого Брюссель и предлагал сделать замороженные активы РФ. Сам Будапешт будет выступать против этой инициативы.

Ранее сообщалось, что спор премьер-министра Словакии Роберта Фицо с главой Евросовета Антониу Коштой из-за выделения финансовой помощи Украине продлился час. Премьер предупредил, что на саммите ЕС Братислава будет выступать против выделения денег Киеву.

