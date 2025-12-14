МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава ЕК: активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение

Европа не вернет России ее суверенные активы, пока не окончится украинский конфликт или пока ЕС не примет иное решение.
Марина Крижановская 17-12-2025 12:13
© Фото: Thierry Monasse, dpa, Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что российские национальные активы так и останутся замороженными на территории Евросоюза до определенного срока. По ее словам, это будет продолжаться как минимум до окончания украинского конфликта.

Глава ЕК считает, что до принятия странами ЕС иного решения и до получения украинской стороной компенсации ущерба активы ЦБ РФ не могут быть извлечены со счетов. Такое заявление она сделала, выступая в Европарламенте.

«Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока мы не примем иное решение, пока Россия не прекратит конфликт и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб», - сообщила фон дер Ляйен.

Она считает, что эти активы могут стать «настоящим переломным моментом» для Украины и Европы. Напомним, ЕК пытается добиться от стран-участниц ЕС одобрения на использование активов Российской Федерации, которые с 2022 года заморожены на территории Европы. В настоящее время обсуждается возможность направить их на нужды киевского режима в виде кредита, который тот условно обязан будет вернуть по завершении конфликта и в случае «выплаты Москвой материального ущерба». Речь идет о кредите в размере от 185 до 210 миллиардов евро.

Немногим ранее Китай негативно отреагировал на эти планы ЕС, отметив, что выступает против введения односторонних санкций, нарушающих международное право.

#в стране и мире #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #замороженные активы РФ
