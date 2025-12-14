Глава ЕК: активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что российские национальные активы так и останутся замороженными на территории Евросоюза до определенного срока. По ее словам, это будет продолжаться как минимум до окончания украинского конфликта.

Глава ЕК считает, что до принятия странами ЕС иного решения и до получения украинской стороной компенсации ущерба активы ЦБ РФ не могут быть извлечены со счетов. Такое заявление она сделала, выступая в Европарламенте.

«Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока мы не примем иное решение, пока Россия не прекратит конфликт и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб», - сообщила фон дер Ляйен.

Она считает, что эти активы могут стать «настоящим переломным моментом» для Украины и Европы. Напомним, ЕК пытается добиться от стран-участниц ЕС одобрения на использование активов Российской Федерации, которые с 2022 года заморожены на территории Европы. В настоящее время обсуждается возможность направить их на нужды киевского режима в виде кредита, который тот условно обязан будет вернуть по завершении конфликта и в случае «выплаты Москвой материального ущерба». Речь идет о кредите в размере от 185 до 210 миллиардов евро.

Немногим ранее Китай негативно отреагировал на эти планы ЕС, отметив, что выступает против введения односторонних санкций, нарушающих международное право.