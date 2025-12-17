МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Дело Долиной» войдет в обзор Верховного суда о сделках с недвижимостью

Верховный суд готовит масштабный обзор об оспаривании сделок с недвижимостью.
Дима Иванов 17-12-2025 09:38
© Фото: ТРК «Звезда»

Три коллегии Верховного суда (ВС) Российской Федерации - по гражданским, административным делам и по экономическим спорам - занимаются подготовкой масштабного обзора судебной практики, посвященного рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимым имуществом.

«В него войдет и принятое накануне решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Решение ВС завершило резонансный спор вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, проданной ею в 2024 году под воздействием мошенников за 112 млн рублей.

Верховный суд отменил акты нижестоящих инстанций, признавшие сделку недействительной, и подтвердил статус Полины Лурье как добросовестного приобретателя. В ближайшее время суд рассмотрит иск о принудительном выселении Долиной и членов ее семьи из квартиры.

#Верховный суд #Лариса Долина #Полина Лурье #дело Долиной #сделки с недвижимостью
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 