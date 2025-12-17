«Дело Долиной» войдет в обзор Верховного суда о сделках с недвижимостью

Три коллегии Верховного суда (ВС) Российской Федерации - по гражданским, административным делам и по экономическим спорам - занимаются подготовкой масштабного обзора судебной практики, посвященного рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимым имуществом.

«В него войдет и принятое накануне решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы», - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Решение ВС завершило резонансный спор вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, проданной ею в 2024 году под воздействием мошенников за 112 млн рублей.

Верховный суд отменил акты нижестоящих инстанций, признавшие сделку недействительной, и подтвердил статус Полины Лурье как добросовестного приобретателя. В ближайшее время суд рассмотрит иск о принудительном выселении Долиной и членов ее семьи из квартиры.