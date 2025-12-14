МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лурье потребовала выселить Долину из проданной ею квартиры

Представитель покупательницы заявила, что сделка купли-продажи квартиры не проводилась в спешке.
Глеб Владовский 16-12-2025 16:06
Глеб Владовский 16-12-2025 16:06

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье потребовала, чтобы певица и члены ее семьи покинули квартиру и перестали пользоваться этим жильем. Об этом сообщил из зала суда корреспондент «Звезды».

Адвокат покупательницы отметила, что артистка лично написала расписку о получении миллиона рублей и ни с кем в это время не созванивалась. Сама певица говорила, что ей тесно находиться в квартире.

В Совете судей РФ отметили, что действия Долиной были последовательными и осознанными. Кроме того, сделка купли-продажи квартиры не была спешной.

Ранее сообщалось, что Лурье прибыла на заседание в Верховный суд. Сама Долина не приехала на рассмотрение дела. Ее интересы представляет адвокат.

#недвижимость #суд #Лариса Долина #Полина Лурье
