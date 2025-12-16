МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Верховный суд оставил за Лурье проданную Долиной квартиру

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила все решения нижестоящих судов.
Глеб Владовский 16-12-2025 17:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Верховном суде РФ отменили все решения нижестоящих судов по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Соответствующее решение огласили в зале суда.

Уточняется, что право собственности на жилплощадь остается за покупательницей Полиной Лурье. В ближайшее время рассмотрят иск о принудительном выселении Долиной и членов ее семьи.

«Ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной», - сообщили в судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Решение вступило в силу незамедлительно.

Ранее адвокат Долиной подтвердила готовность певицы вернуть Лурье 112 миллионов рублей. Она добавила, что возложить ответственность за возврат денег необходимо на тех, кто их получил. Кроме того, по ее словам, Долина против выселения из спорной жилплощади.

#недвижимость #суд #Постановление #Лариса Долина #Полина Лурье
