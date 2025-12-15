Камбоджа обвинила Таиланд в распылении токсичного газа

Военные Таиланда распылили токсичный газ на территории Камбоджи. Такое обвинение выдвинули власти Пномпеня.

«Тайские войска применили БПЛА для распыления значительного количества токсичного газа в районе деревень Сангкум Тмей и Эк Пхап», - цитирует заявление Минобороны Камбоджи aif.ru.

В оборонном ведомстве уточнили, что ранее в этот же день отравляющие вещества распылили в районе храма Та Крабей, который находится на границе двух государств.

Ранее сообщалось, что число военных Таиланда, погибших в конфликте с Камбоджей, возросло до восьми.