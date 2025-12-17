МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Венесуэла осудила притязания Трампа на природные богатства и землю

Каракас намерен искать защиты в ООН.
Дима Иванов 17-12-2025 07:42
© Фото: Jesus Vargas, dpa, Global Look Press

Власти Венесуэлы решительно осудили притязания президента США Дональда Трампа на природные богатства и территории страны, объявив о планах обратиться в Организацию Объединенных Наций с жалобой на эти действия.

«Венесуэла, в полном осуществлении международного права, нашей конституции и законов республики, подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными богатствами, а также право на свободную навигацию и свободную торговлю», - говорится в официальном коммюнике правительства Венесуэлы, которое обнародовала вице-президент Дельси Родригес.

В документе подчеркивается, что Каракас будет действовать в строгом соответствии с Уставом ООН для защиты своей свободы, юрисдикции и суверенитета в ответ на воинственные угрозы со стороны Вашингтона.

«В ближайшее время наш посол при ООН выступит с заявлением о данном грубом нарушении международного права в отношении Венесуэлы», - заявили в правительстве.

Заявление стало реакцией на недавние шаги Трампа, включая признание венесуэльского режима иностранной террористической организацией и введение полной блокады подсанкционных нефтяных танкеров.

Ранее президент США также заявил, что Венесуэлу ожидает «беспрецедентный шок» на фоне усиления американского военного присутствия в регионе, и потребовал от властей страны возвратить якобы похищенные у США нефть, землю и прочие ресурсы.

#в стране и мире #ООН #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 