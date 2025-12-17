Венесуэла осудила притязания Трампа на природные богатства и землю

Власти Венесуэлы решительно осудили притязания президента США Дональда Трампа на природные богатства и территории страны, объявив о планах обратиться в Организацию Объединенных Наций с жалобой на эти действия.

«Венесуэла, в полном осуществлении международного права, нашей конституции и законов республики, подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными богатствами, а также право на свободную навигацию и свободную торговлю», - говорится в официальном коммюнике правительства Венесуэлы, которое обнародовала вице-президент Дельси Родригес.

В документе подчеркивается, что Каракас будет действовать в строгом соответствии с Уставом ООН для защиты своей свободы, юрисдикции и суверенитета в ответ на воинственные угрозы со стороны Вашингтона.

«В ближайшее время наш посол при ООН выступит с заявлением о данном грубом нарушении международного права в отношении Венесуэлы», - заявили в правительстве.

Заявление стало реакцией на недавние шаги Трампа, включая признание венесуэльского режима иностранной террористической организацией и введение полной блокады подсанкционных нефтяных танкеров.

Ранее президент США также заявил, что Венесуэлу ожидает «беспрецедентный шок» на фоне усиления американского военного присутствия в регионе, и потребовал от властей страны возвратить якобы похищенные у США нефть, землю и прочие ресурсы.