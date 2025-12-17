Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады в отношении подсанкционных нефтяных танкеров, курсирующих в направлении Венесуэлы и из нее.

«Я отдаю приказ о полной и всеобъемлющей блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее», - написал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп также заявил, что Венесуэлу ожидает «беспрецедентный шок» на фоне усиления американского военного присутствия в регионе, и потребовал от властей страны возвратить якобы похищенные у США нефть, землю и прочие ресурсы.

Это заявление стало очередным шагом в эскалации давления Вашингтона на Каракас после недавнего захвата американскими силами танкера с венесуэльской нефтью. В последние месяцы в Карибском море наблюдается значительное наращивание военного присутствия США.