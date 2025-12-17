Агентство Fitch Ratings поместило бельгийский депозитарий Euroclear под наблюдение с негативными ожиданиями из-за возможных последствий использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

«Предупреждение RWN отражает мнение Fitch о потенциальном увеличении рисков ликвидности и юридических рисков для Euroclear Bank и Euroclear Holding в связи с планами Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ для репарационного кредита Украине», - говорится в официальном заявлении агентства.

Эксперты Fitch отмечают, что при недостаточных механизмах защиты вероятность несоответствий по срокам активов и обязательств на балансе компании остается низкой, но заметно возросла. Базовый сценарий предполагает предоставление Euroclear, где хранится большая часть активов РФ, всеобъемлющих гарантий в случае реализации европейских инициатив.

Бельгийскую экономику ожидает коллапс и даже крах, если Россия добьется возврата конфискованных активов в судебном порядке, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Решение по использованию замороженных резервов ЦБ РФ для финансирования Киева, как считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц, будет принято с шансом 50 на 50.