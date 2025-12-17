МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мерц оценил шансы достижения соглашения по присвоению активов РФ

Немецкий канцлер признался, что вероятность провала плана ЕС высока.
Константин Денисов 17-12-2025 03:47
© Фото: IMAGO, ESDES.Pictures, Bernd Elme, Globallookpress

Канцлер Германии Фридих Мерц оценил шансы достижения соглашения европейскими странами по присвоению замороженных российских активов, как 50 на 50. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZDF.

«Исходя из сегодняшней ситуации, я бы сказал, что шанс того, что мы справимся, составляет 50 на 50», - сказал Мерц.

Политик подчеркнул, что решение нужно принять как можно скорее, поскольку дальше оно потеряет свою актуальность из-за стремительного продвижения ВС РФ по всей линии фронта.

По словам Мерца, ЕС готов финансировать Киев в первом квартале 2026 года. Однако затем ситуация станет для Европы и ВСУ критической, поскольку выделять средства из своих национальных бюджетов страны ЕС не хотят, а других источников не предвидится.

Также Мерц признал, что опасения по поводу экспроприации активов РФ есть у всех членов ЕС. Он отметил, что разногласия носят юридический и политический характер. Первые, по его словам, можно преодолеть, а со вторыми дела обстоят сложнее.

Ранее агентство Rreuters написало о том, что провал конфискации активов РФ станет катастрофой для ЕС и Киева.

#в стране и мире #Украина #Германия #ЕС #ВСУ #Фридрих Мерц #активы РФ
