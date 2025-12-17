Мерц оценил шансы достижения соглашения по присвоению активов РФ

Канцлер Германии Фридих Мерц оценил шансы достижения соглашения европейскими странами по присвоению замороженных российских активов, как 50 на 50. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZDF.

«Исходя из сегодняшней ситуации, я бы сказал, что шанс того, что мы справимся, составляет 50 на 50», - сказал Мерц.

Политик подчеркнул, что решение нужно принять как можно скорее, поскольку дальше оно потеряет свою актуальность из-за стремительного продвижения ВС РФ по всей линии фронта.

По словам Мерца, ЕС готов финансировать Киев в первом квартале 2026 года. Однако затем ситуация станет для Европы и ВСУ критической, поскольку выделять средства из своих национальных бюджетов страны ЕС не хотят, а других источников не предвидится.

Также Мерц признал, что опасения по поводу экспроприации активов РФ есть у всех членов ЕС. Он отметил, что разногласия носят юридический и политический характер. Первые, по его словам, можно преодолеть, а со вторыми дела обстоят сложнее.

Ранее агентство Rreuters написало о том, что провал конфискации активов РФ станет катастрофой для ЕС и Киева.