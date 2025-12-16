Бельгийскую экономику ожидает коллапс и даже крах, если Россия добьется возврата своих конфискованных активов. Такой прогноз озвучил премьер-министр Виктор Орбан, добавив, что это лишь вопрос времени.

«Поэтому, если Россия выиграет судебный процесс, а это лишь вопрос времени, международное право не допустит того, что мы делаем», - рассказал политик в интервью порталу Patriota.

Наибольшее количество из замороженных государственных активов находится именно в Бельгии, отметил Орбан, и потому гражданам этой страны придется вернуть деньги россиянам.

Напомним, с начала специальной военной операции в 2022 году Глобальный Запад в качестве мер воздействия на Россию заморозил ее суверенные активы в различных банках. По приблизительным данным, за рубежом все эти годы находится не менее 300 миллиардов евро, большая часть из которых - в Бельгии.

В 2024 году Евросоюз принял решение удержать пять миллиардов евро доходов с активов Российской Федерации для суда с россиянами.