Лукашенко дал совет Киеву, сравнив Россию со спящим медведем

Белорусский лидер призвал Киев наладить отношения с Москвой.
Константин Денисов 17-12-2025 03:27
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине не стоило портить отношения с Россией. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу  NewsMax TV.

«Говорю вам как старый политик. Если ты живешь рядом со спящим медведем, ну не буди его, найди нормальные отношения», - посоветовал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин хочет мира на Украине. Об этом же говорил недавно и глава Белого дома Дональд Трамп.

Кроме того, по мнению Лукашенко, продолжение конфликта с Россией может привести к исчезновению Украины как государства. В свою очередь Трамп признал, что Киев уже безвозвратно потерял некоторые территории.

#белоруссия #Украина #сша #Дональд Трамп #Александр Лукашенко
