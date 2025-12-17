Лукашенко дал совет Киеву, сравнив Россию со спящим медведем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине не стоило портить отношения с Россией. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NewsMax TV.

«Говорю вам как старый политик. Если ты живешь рядом со спящим медведем, ну не буди его, найди нормальные отношения», - посоветовал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин хочет мира на Украине. Об этом же говорил недавно и глава Белого дома Дональд Трамп.

Кроме того, по мнению Лукашенко, продолжение конфликта с Россией может привести к исчезновению Украины как государства. В свою очередь Трамп признал, что Киев уже безвозвратно потерял некоторые территории.