Лукашенко: Путин хочет мира на Украине

Белорусский лидер дал интервью супруге спецпосланника США.
Константин Денисов 17-12-2025 01:54
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин хочет добиться мира на Украине. Такое мнение в интервью телеканалу Newsmax TV высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Я абсолютно уверен, что Путин хочет мира», - сказал он супруге спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула - Грете Конвей Ван Састерен, которая беседовала с Лукашенко.

Коул с женой находился с визитом в Минске с 12 по 13 декабря. Он провел переговоры с президентом Белоруссии, в том числе, по ситуации на Украине.

Ранее с аналогичным мнением выступил и глава Белого дома Дональд Трамп, также отметивший настрой президента России на достижение прочного мира на Украине.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Украина #сша #Дональд Трамп #Александр Лукашенко #переговоры
