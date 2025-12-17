МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Убивший четвероклассника в школе подросток искал конкретного учителя

Девятиклассник был задержан и признал вину.
Константин Денисов 17-12-2025 02:37
© Фото: sledcom.ru

Убивший десятилетнего четвероклассника в одинцовской школе 15-летний подросток искал конкретного учителя, с которым у него был конфликт. Об этом сообщает RT.

Девятиклассник пришел утром в школу с ножом и перцовым баллончиком. Попытавшегося остановить его охранника он обезвредил с помощью баллончика. После того, как инцидент увидел ученик четвертого класса и попытался убежать, нападавший догнал его и нанес ножевые ранения, от которых мальчик скончался.

На место происшествия прибыл спецназ, который задержал подозреваемого. Позже он признал вину в содеянном.

На месте трагедии местные жители организовали стихийный мемориал, к которому приносили цветы и игрушки.

Почти аналогичный инцидент произошел днем ранее в Санкт-Петербурге. Там ученик явился исправлять оценку по математике, беспрепятственно пронес нож и ранил им учительницу и себя. В настоящее время оба госпитализированы.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #школа #Московская область #Одинцово #нападение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 