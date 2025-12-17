Убивший четвероклассника в школе подросток искал конкретного учителя

Убивший десятилетнего четвероклассника в одинцовской школе 15-летний подросток искал конкретного учителя, с которым у него был конфликт. Об этом сообщает RT.
Девятиклассник пришел утром в школу с ножом и перцовым баллончиком. Попытавшегося остановить его охранника он обезвредил с помощью баллончика. После того, как инцидент увидел ученик четвертого класса и попытался убежать, нападавший догнал его и нанес ножевые ранения, от которых мальчик скончался.
На место происшествия прибыл спецназ, который задержал подозреваемого. Позже он признал вину в содеянном.
На месте трагедии местные жители организовали стихийный мемориал, к которому приносили цветы и игрушки.
Почти аналогичный инцидент произошел днем ранее в Санкт-Петербурге. Там ученик явился исправлять оценку по математике, беспрепятственно пронес нож и ранил им учительницу и себя. В настоящее время оба госпитализированы.
