Напавший с ножом на школу в Подмосковье признал свою вину

В самой Успенской школе в поселке Горки-2 Одинцовского района работают криминалисты, следователи допрашивают несовершеннолетнего нападавшего.
Дарина Криц 16-12-2025 13:54
© Фото: ТРК «Звезда»

Напавший утром 16 декабря на одинцовскую школу подросток признал свою вину. В настоящее время с ним работают следователи. Об этом заявила старший помощник начальника Главного управления ГСУ СК.

В самом здании школы находятся криминалисты. Вход в учебное заведение в поселке Горки-2 оцеплен, движение по близлежащим дорогам перекрыто.

Напомним, девятиклассник Тимофей пришел в школу с ножом и перцовым баллончиком. Зайдя в здание, он начал бродить в поисках конкретного человека. В какой-то момент к нему подошел охранник школы, который попытался остановить вооруженного ученика, но получил в лицо струю из баллончика и удар ножом в спину.

Затем подросток увидел некоего мальчика и погнался за ним, после чего нанес ему множественные ножевые ранения. На место ЧП оперативно прибыл спецназ, нападавшего удалось задержать. Очевидцы рассказали «Звезде», что охранник школы сделал все, чтобы остановить вооруженного ученика.

