Роскомнадзор ограничил доступ к популярной у детей игре Roblox из-за пропаганды ЛГБТ*

Роскомнадзор ограничил доступ к популярной у детей игре Roblox. Об этом сообщили «Звезде» в самом ведомстве.

«Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей. Также в платформе создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов», - сообщили в РКН.

Там отметили, что действия совершаются в том числе в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, а также участвовать в азартных играх.

«Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию - ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь. Случаи подобного противоправного поведения в отношении детей уже давно носят не единичный характер как в США, так и в России», - рассказали в Роскомнадзоре.

В 2025 году в соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.

Ранее россияне стали жаловаться, что популярная у детей игра Roblox перестала открываться. В 12.00 по московскому времени было зарегистрировано 900 жалоб пользователей.

* Движение признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.