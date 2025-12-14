Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация вернула себе статус полного суверенитета. Он сделал это, обращаясь к участникам специальной военной операции в ходе расширенного заседания коллегии МО РФ.

«Наши Вооруженные силы стали совершенно другими, и главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета», - подчеркнул Путин.

Владимир Путин отметил, что возвращение суверенного статуса было достигнуто Россией в значительной степени с участием ее Вооруженных сил. При этом президент заявил, что Российская Федерация настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО на восток.

Также Путин напомнил, как европейские подсвинки пытались поживиться на предполагаемом развале России. Но эта попытка взять исторический реванш не состоялась. Наша страна устояла, во многом благодаря своим Вооруженным силам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.