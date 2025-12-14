МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

По словам главы государства, европейские включились в работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, чтобы попытаться вернуть утраченное и взять реванш.
17-12-2025 15:07
© Фото: Стрингер, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Европейские «подсвинки» включились в работу прежней американской администрации, чтобы поживиться, как они желали, на развалинах России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны России.

«Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские "подсвинки" тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды и попытаться взять реванш», - сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что в настоящий момент всем стало очевидно, что все эти попытки и деструктивные планы в отношении Российской Федерации провалились.

Ранее Владимир Путин говорил, что после распада СССР Запад хотел развалить и Россию. По его словам, Запад считает, что такая большая Россия не нужна, ее надо разделить, подчинить и «использовать наши ресурсы».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Европа #Владимир Путин #Министерство обороны РФ #расширенная коллегия Минобороны России
