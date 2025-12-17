Белоусов: в ВС РФ спасают более 90% эвакуированных раненых с поля боя

Военные медики спасают более 90% раненых, поступающих с поля боя, а сроки доставки бойцов с тяжелыми травмами в специализированные медицинские учреждения за два года удалось заметно сократить. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Хотел бы отметить, что сегодня более 90% раненых, поступающих с поля боя, спасены. Следующая задача - своевременная эвакуация раненых с поля боя. Удалось значительно повысить их выживаемость за счет сокращения времени доставки в медицинские учреждения. За последние два года время эвакуации военнослужащих со сложными ранениями до места оказания высокотехнологичной помощи сокращено до 36 часов против 40», - сказал Белоусов.

Министр отметил, что развитие системы военной медицины продолжится. В 2026 году планируется ввести в строй еще шесть военных госпиталей общей вместимостью около 1,5 тысячи коек. Кроме того, за счет привлечения ведущих региональных протезно-ортопедических предприятий и внедрения адресной маршрутизации уже более половины раненых проходят полный курс реабилитации рядом с местом службы или проживания.

Отдельно министр остановился на теме поиска пропавших без вести. В 2025 году был создан Главный координационный центр, упорядочен учет таких военнослужащих и сформирована единая база данных, в которую включены практически все случаи пропажи. В группировках развернуты специальные расчеты и эвакуационные группы, к поискам активно привлекаются волонтерские и общественные организации.

По словам Белоусова, это позволило увеличить число найденных военнослужащих в три раза по сравнению с прошлым годом - до 48%, то есть был найден практически каждый второй пропавший. На следующий год поставлена задача довести этот показатель до 60%.

Также министр сообщил, что в 2026 году планируется начать применение электронных жетонов военнослужащих. Военно-технический эксперимент по их использованию в группировках «Центр» и «Днепр» уже проведен и показал положительные результаты.

Ранее на коллегии Минобороны Белоусов заявлял, что в результате действий российских войск в 2025 году боевой потенциал ВСУ снизился примерно на треть, а темпы продвижения российских группировок на ключевых направлениях заметно выросли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.