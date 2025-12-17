МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ВС РФ внедрят электронные жетоны военнослужащих в 2026 году

По словам Андрея Белоусова, эксперимент уже проведен в группировках войск «Восток» и «Днепр».
17-12-2025 14:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Вооруженных силах России внедрят электронные жетоны военнослужащих в 2026 году. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«В целях наращивания возможности по поиску пропавших без вести в следующем году предстоит начать применение электронных жетонов военнослужащих», - заявил глава Минобороны России.

Он отметил, что эксперимент уже провели в группировках войск «Восток» и «Днепр».

В расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ ежегодно принимает участие Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию ВС РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

 

#Андрей Белоусов #Министерство обороны России #расширенная коллегия Минобороны России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 