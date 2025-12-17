В ВС РФ внедрят электронные жетоны военнослужащих в 2026 году

В Вооруженных силах России внедрят электронные жетоны военнослужащих в 2026 году. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«В целях наращивания возможности по поиску пропавших без вести в следующем году предстоит начать применение электронных жетонов военнослужащих», - заявил глава Минобороны России.

Он отметил, что эксперимент уже провели в группировках войск «Восток» и «Днепр».

В расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ ежегодно принимает участие Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию ВС РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.