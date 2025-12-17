МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов заявил, что в 2025 году боевой потенциал ВСУ снижен на треть

По словам главы Минобороны, успешные действия объединенной группировки войск привели к существенному ослаблению возможностей ВСУ.
17-12-2025 14:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Боевой потенциал Вооруженных сил Украины в 2025 году снизился примерно на треть благодаря действиям российской армии. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«В результате успешных действий объединенной группировки войск в этом году на треть снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Он отметил, что темпы наступления российских группировок «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с 2024 годом выросли в полтора-два раза. Министр подчеркнул, что за этими показателями стоит качественный результат: освобождена Курская область, ликвидированы ключевые узлы обороны украинских войск в Донбассе и Запорожской области. В итоге, по его словам, подтвердился вывод о неизбежности обрушения обороны ВСУ.

Белоусов также заявил, что группировка войск «Запад» заняла стратегически важный Купянск, который украинская сторона безуспешно пытается вернуть. Министр пояснил, что через город проходили основные пути снабжения подразделений ВСУ, а его взятие позволяет расширить зону безопасности в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов северных районов ЛНР. В настоящее время, по его словам, продолжается ликвидация окруженной украинской группировки на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска.

На той же коллегии президент России Владимир Путин заявил, что российская армия удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта и с начала года освободила свыше 300 населенных пунктов, включая крупные города, превращенные противником в укрепленные районы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Андрей Белоусов #СВО
